شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد.. في «العربية» لا يخسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الاتحاد الحضور القوي لأندية الوطن في نهائيات دوري أبطال العرب بعد تأهله بجدارة واستحقاق لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتأهله للنهائي الثالث في تاريخه، ويعد تأهل الاتحاد هو الوصول الرابع عشر لأندية الوطن للنهائي العربي الأقوى.

واستطاع الاتحاد أن يفرض هيمنته على الفرق التي واجهها في طريقه للنهائي، إذ خاض الفريق 8 مباريات فاز في خمس منها وتعادل في 3 لقاءات ولم يذق طعم الخسارة، وأحرز مهاجموه 13 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف، وخرج في 3 لقاءات بشباك نظيفة، ويتصدر قائمة هدافي البطولة نجم الفريق وهدافه البرازيلي رومارينهو بتسجيله 7 أهداف، وكانت البداية الاتحادية من الجوهرة المشعة بمواجهة العهد اللبناني وانتهت بثلاثية اتحادية نظيفة أحرزها كل من رومارينهو ومروان دا كوستا وبيرجيوفيتش، وانتهى لقاء الإياب في لبنان بالتعادل السلبي، وفي دور الـ16 تخطى الاتحاد نظيره الوصل ذهاباً وإياباً، ففي الإمارات انتصر الاتحاد 2/‏ 1 بهدفي رومارينهو، وفي جدة بهدفين نظيفين أحرزهما بيروجيوفيتش ورومارينهو، وفي دور الثمانية تأهل الاتحاد بصعوبة بعد تعادله في جدة مع أولمبيك اسفي وجاء هدف التعادل عن طريق عبدالإله المالكي، وفي المغرب انتصر الاتحاد بهدف رومارينهو، وأخيراً واجه الاتحاد نظيره الشباب في دور نصف النهائي وتعادلا في الرياض بهدفين لكل منهما أحرز هدفي الاتحاد رومارينهو وغاري رودريغيز، وفي لقاء الإياب انتصر الاتحاد بهدفين لهدف جاءت عن طريق رومارينهو وبيروجيوفيتش.

ويطمح عميد الأندية السعودية لتعزيز تفوق أندية الوطن التي تتصدر قائمة أكثر الدول إحرازاً للقب برصيد ثماني بطولات، إذ حقق اللقبين مرتين كل من الهلال والشباب والاتفاق، فيما حقق اللقب مرة واحدة فريقا الاتحاد والأهلي، وكان آخر لقب سعودي مسجل باسم الاتحاد والذي حققه عام 2005 بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بمجموع اللقاءين 4/‏ 1، ويحمل الاتحاد آمال جماهير الكرة السعودية بتحقيق اللقب التاسع للوطن والثاني للاتحاد.