شكرا لقرائتكم خبر عن هنريكي يعود وكاريلي يجهز النمور لمواجهة ضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعود المحترف البرازيلي برونو هنريكي للمشاركة مع الفريق الاتحادي بدءاً من مباراة ضمك يوم (السبت) القادم، على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى المدرب كاريلي للاعتماد عليه ضمن الخارطة الأساسية لمواجهة ضمك القادمة.

وسيغيب عن المشاركة في مباراة ضمك اللاعب عبدالإله المالكي بسبب إيقافه بداعي حصوله على 4 إنذارات، إلى جانب الثنائي غاري رودريغيز، وعبدالعزيز البيشي لحاجتهما للراحة والعلاج خلال الأيام القادمة.

وكان المدرب كاريلي طالب اللاعبين بإيقاف الأفراح عقب الفوز على فريق الشباب والتأهل للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والعمل على التحضير لمواجهة ضمك في الدوري من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات وحصد النقاط والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.