شكرا لقرائتكم خبر عن العطية يواصل ملاحقة بيترهانسل في «داكار السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل ناصر العطية نتائجه المميزة في رالي داكار السعودية 2021 ليحقق الفوز في المرحلة الثالثة التي انطلقت وانتهت في وادي الدواسر بطول 629 كيلومترا منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، وجاء ذلك في أعقاب فوز السائق القطري بالمرحلة الثانية أمس.

وتفوق العطية بطل رالي داكار السابق 3 مرات، على الجنوب أفريقي هينك لاتيغان، بينما حلّ الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثاً، فيما واصل السائق السعودي ياسر سعيدان ملاحقته للمراكز المتقدمة بعد أن أنهى المرحلة رابعاً.

وتحدث العطية عن فوزه بالمرحلة الثالثة قائلاً: «سعيدٌ للغاية بهذه المرحلة، فقد ضغطتُ كثيرًا وقدَّم ماتيو بوميل (ملّاح ناصر) أداءً رائعاً من ناحية الملاحة. سار كل شيءٍ على ما يُرام وكما أردنا، وأنا سعيد بوتيرتنا، لأن افتتاح المسارات والفوز بالمرحلة أمران رائعان. أعتقد بأننا وصلنا لمنطقة كانت الملاحة فيها صعبةً للغاية، وأعتقد أن الكثير من السائقين ضلّوا الطريق فيها».

وفي فئة الدراجات النارية انتهت المرحلة الثالثة على نفس ترتيب المرحلة الأولى من حيث المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء الأسترالي توبي برايس أولا، والأرجنتيني كيفن بينافيديس ثانياً والنمساوي ماتياس فالكنر ثالثاً.

وفي تعليقه على فوزه بالمرحلة الثالثة، قال برايس: «واجهنا تقلبات في الأداء حتى الآن، فمن المحبط أن نكون في المقدمة في يومٍ ما ثم نتراجع في اليوم التالي. الصعوبات الملاحية تجعل من الصعب فتح المسارات، ولكن سيتعيَّن عليّ القيام يذلك غداً. آمل أن تكون مُريحةً نوعاً ما وأقل صعوبةً من الناحية الملاحية. النتائج لا تعني الكثير، لأن هناك تقلبات في الأداء، لكنه كان يوماً جيداً بالنسبة لي. عملت الدراجة جيداً، ولم أتعرض لحوادث سقوط أو أواجه مشاكل في الوقود كما حدث معي أمس. كل يومٍ يعتبر مهماً من الآن وحتى خط النهاية، ولكن لم نواجه مشاكل كبيرة لغاية الآن».

أما في فئة الدراجات الرباعية، فجاء الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو أولاً والتشيلي جيوفاني إنريكو ثانياً بفارق دقيقة والأرجنتيني مانويل أندوخار ثالثاً.

وفي فئة الشاحنات فاز فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش بالمرحلة الثالثة، متفوقاً بـ18 ثانية فقط عن فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف متصدر الترتيب العام، بينما حلّ فريق الروسي أنطون شيبالوف ثالثاً.

وأنهى التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو المرحلة الثالثة من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة في المركز الأول ليتصدر الترتيب العام للفئة، وجاء الأمريكي أوستن جونز ثانياً بفارق 23 ثانية، والبولندي ميشال جوكزال ثالثاً.

ويتواصل رالي داكار السعودية 2021 غداً بمرحلته الرابعة التي تبدأ من وادي الدواسر وتنتهي في العاصمة الرياض. وتتميز هذه المرحلة بكونها أطول مراحل السباق على الإطلاق، إذ يبلغ طولها 813 كيلومترا منها 337 كيلومترا مرحلة خاصة. أما من الناحية الفنية والرياضية فلن تكون هذه المرحلة من بين الأصعب، بل ستكون فرصةً للمتسابقين لتصفية أذهانهم والاستعداد لما هو قادم، ولكن على الرغم من ذلك فأي خطأ فيها ستكون تكلفته كبيرة في ما هو قادم من المراحل.