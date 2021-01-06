موسيماني: فوز الأهلي بمونديال الأندية حلم صعب جدًا..و التمثيل المشرف هو الواقع

الشارقة - اميمة ياسر - علق مدرب النادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن إمكانية تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية.

وقال "موسيماني" خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي" عقب اللقاء: نتيجة جيدة، أحرزنا 4 أهداف وكنا نتمنى أن نحرز أكثر من ذلك، وأتيحت لنا فرص كثيرة وحافظنا على الإيقاع، وأعطينا فرص للعائدين من إصابات كورونا للمشاركة، وعلي لطفي شارك وظهر بشكل جيد، وأحمد ياسر ريان ايضًا.

وأضاف: لا أحب أن أقول أعذار، وكان لدينا فرص استعادة لاعبين مثل محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، والتحدي الأكبر بالنسبة لنا هو كورونا.

وتابع: أي فريق يتأهل لكأس العالم للأندية لديه حلم مشروع بالفوز بالبطولة، ولكن لكي نكون واقعيين هذا صعب، لا يوجد فريق إفريقي فاز بالبطولة من قبل، ومن الوارد أن يكون الأهلي ولكن هذا صعب جدًا، نريد تمثيل مشرف في كأس العالم الأندية وهذا هو الواقع.

وأختتم "موسيماني" حديثه قائلا: الأسهل لنا الفوز بالسوبر المصري والإفريقي، ويحسب إنجاز للجيل الحالي أن نكون قد حققنا 5 ألقاب هذا الموسم.