سيف زاهر: بيراميدز يستعد لخطف نجمي الأهلي والزمالك في صفقة كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر - فجّر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان بيراميدز يخطط لارسال عرض رسمي لناديي الأهلي والزمالك لشراء واحد من الثنائي محمد شريف ومصطفي محمد.

وقال "زاهر" خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": بيراميدز مهتم بشريف ومصطفي محمد وسيسلك الطرق الشرعية لشراء أحدهما علي الأقل.

وحقق نادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفيدرالية, ليتأهل إلى دور الـ32 الثاني بالبطولة الأفريقية، بعدما كرر فوزه على الفريق الليبي، عقب فوزه على الاتحاد في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل بإجمالي (4-2) نتيجة اللقائين