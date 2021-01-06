أوباما: شرف لأي لاعب في العالم اللعب للأهلي.. وسألعب للأهلي في حالة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، سبب تسميته باسم "أوباما" قائلا: الكابتن أحمد سمير هو من أطلق عليا لقب أوباما تزامنا مع تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "أوباما" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أنه لم يماطل فى التجديد لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من العروض لكنه رفض ذلك.

وتابع: وصلتني العديد من العروض وكان ممكن أوقع لناد آخر بضعف المقابل الذى أحصل عليه من نادي الزمالك لكن رغبتي دائما أن أكون موجودا فى نادي الزمالك"، مؤكدا أنه جدد عقده 3 سنوات وينتهي فى 2024.

وأختتم "يوسف أوباما" حديثه قائلا: شرف لأي لاعب في العالم وليس في مصر فقط أن يكون في الأهلي.. وسألعب للأهلي في حالة واحدة فقط وهي لو الزمالك أراد رحيلي، وسعيد بحب جماهير الأهلي لي.