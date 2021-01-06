شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى تفاوض لاعب الزمالك لتدعيم صفوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى في مفاوضات جادة مع أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة .

وينتظر أنس أسامة الوصول الى حل مع ناديه في أزمة المستحقات المتأخرة ، والبت في الشكوى التى تقدم بها ضد إدارة ناديه في اتحاد اللعبة ، لفسخ التعاقد مع القلعة البيضاء ، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة مع اللاعب ، إلا أن أنس ينتظر حسم موقفه من الشكوى .

وجدد اللاعب عقده مع الزمالك في يونيو 2020 ، لمدة موسمين ليبقى مع الفريق الأبيض موسمى 2020/2021 و 2021/2022، حيث كان اللاعب محترفا في دورى الجامعات الأمريكية، وعاد منذ موسمين وبعد تقديم أداء ومستوى مميز مع فريقه تم تجديد التعاقد معه .

وتقدم الثنائى مصطفى مكاوى كيجو، وأنس أسامة بشكوى ضد النادى في اتحاد اللعبة، للحصول على مستحقاتهما المتأخرة، ولفسخ التعاقد مع الفريق، وتم تحويل الشكوى من لجنة شئون اللاعبين إلى لجنة فض المنازعات.

وجاء تأجيل البت في الأزمة لأنه من المقرر أن يقوم كل لاعب من الثنائى بسداد نسبة 3% من قيمة عقد كل منهما إلى الاتحاد، حتى تنعقد لجنة فض المنازعات، وحسم أمر الشكوى، وبالتالي من المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة اللاعبين وإخطارهما بسداد القيمة، حتى يتسنى للجنة الانعقاد في أقرب وقت