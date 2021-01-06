شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يكشف كواليس التجديد للزمالك وقصة "الموعد رقم 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، أن تجديده للقلعة البيضاء كان بدون أى عقبات، مضيفا: "عقدت جلسة مع أيمن يونس وكان له دور كبير فى بقائى بالزمالك، وكان هناك دور مهم من عبد الحليم على وأشرف قاسم، ولم أشترط الحصول على راتب محدد كما قال البعض".

وأضاف لاعب الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية: "حصلت على عروض ووصلت إلى النادى، منها عرض خارجى بشكل رسمى، وكان من الممكن أن أوقع له بضعف المقابل المادى الذى أحصل عليه فى الزمالك، لكننى وافقت على طلبات الزمالك دون أن أمانع، فقط طلبت تقديرى وتعويضى عن الأعوام الماضية، خاصةً أن عدم تعديل عقدى فى وقت سابق لم يشعرنى أننى لاعب مهم"، وكشف: "كان يتم خصم مستحقات منى بدون سبب، ورغم ذلك لم أهدد بالرحيل".

وكشف يوسف أوباما كواليس تجديد عقده مع الزمالك، مشيرا إلى أن جملة "الموعد رقم 10" الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام قبل التجديد لم يقصد به النادى وكان أمرًا شخصيًا من الناحية العاطفية، البعض فسر منشور آخر فى عهد المجلس السابق بشكل خاطئ أيضا.

وأكمل: "لم يكن هناك أى مشكلة دفعتنى لكتابة المنشور، بدليل أننى فى اليوم التالى وقعت للزمالك، ورغم التأخر فى التجديد لكننى لم أماطل ورغبتى دائما كانت البقاء فى النادى". واختتم أوباما حديثه قائلا: "الأمور هادئة داخل نادى الزمالك على عكس ما يشاع فى وسائل الإعلام، ولا أرى أن هناك مشاكل فى النادى".