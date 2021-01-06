موعد مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق النجم الساحلى التونسى نظيره المقاولون العرب اليوم الأربعاء، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة صعبة على الفريقين، خاصة بعدما تلقى المقاولون ضربة قوية بسبب فيروس كورونا، الذى حرم ذئاب الجبل من تواجد عماد النحاس مدرب الفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام مع البعثة بعد ثبوت إصابتهما.

موعد المباراة

تنطلق مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

3 مدربين يقودون المقاولون

يتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة النجم الساحلى التونسى، وذلك بعد تأكد غياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام بعد استمرار إيجابية مسحتهما بفيروس كورونا وعدما لحاقهما بالبعثة.

التعادل الإيجابى يكفي المقاولون

يكفى فريق الكقاولون التعادل بأى نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلى لضمان التأهل إلى الدور التمهيدى الثانى، حيث كانت مباراة الذهاب فى القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبى.

المقاولون يتدرب على ركلات الجزاء

تدرب المقاولون فى مرانه الأخير على ركلات الجزاء تحسباً لوصول المباراة إلى هذه المرحلة فى حال انتهت بالتعادل السلبى أيضاً، و تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوارد وأحمد الشيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

موقف الفريقين

يحتل المقاولون المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة أمام سيراميكا من الجولة الثالثة بسبب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل النجم الساحلى المركز السادس فى ترتيب الدورى التونسى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو النجم 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرين.

حكام المباراة

جاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون والنجم الساحلى

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية.