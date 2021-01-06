شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: ألعب للأهلى فى حالة واحدة وهى الزمالك يقولى شكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوسف أوباما، لاعب الزمالك، حقيقة مفاوضات مسئولى الأهلى معه، بأن بعض الوسطاء تحدثوا معه عن رغبة الأهلى فى ضمه خلال الفترة الماضية.

وقال أوباما، فى تصريحات تليفزيونية، إن النادى الاهلى ناد كبير، وشرف لأى لاعب فى مصر والعالم يلعب فى صفوفه، وقال: "سألعب للأهلى فى حالة واحدة فقط وهى لو الزمالك قالى شكرا مش عايزك".

وتحدث أوباما عن عودته لصفوف الزمالك وقال: "حين عدت إلى الزمالك لم أفكر فى الأموال ولم يتم قيدى بالقائمة الأفريقية تحت قيادة نيبوشا وإيهاب جلال، وكنت أرغب وقتها فى العودة إلى الاتحاد السكندرى الذى أعرفه جيدا، لكن بعض المسئولين رفضوا وكانوا يرغبون فى رحيلى لأندية أخرى يريدون ضم لاعبين منها. صُدمت من تلك المعاملة لكنها تغيرت بعد وصول أمير مرتضى منصور".

وقال أوباما: "عشت أصعب السنوات فى حياتى، مسئول داخل جهاز الزمالك كان يرغب فى رحيلى، والمشكلة إنه أهلاوى، لكن هذا ليس عيبًا"، وكشف: "جمهور الأهلى جاء إلى بيتى فى الإسكندرية وتذكرونى أثناء احتفالهم بلقب أفريقيا من أجل مساندتى أثناء إصابتى بكورونا، ولن أوفى حقهم وأشكرهم على هذا الموقف".