شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: الأهلى أغلق ملف عودة عمار.. والزمالك خطط للاستغناء عن شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإغلاق ملف قطع إعارة عمار حمدي لاعب الفريق للاتحاد السكندري، بسبب رفض الأخير الاستغناء عن اللاعب حالياً.

موسيماني كان قد طلب قطع إعارة عمار حمدي وإعادته في يناير الجاري وليس بنهاية الموسم الجاري وتحدث مسئولو الأهلي مع نظرائهم في الاتحاد بشكل ودي، لكن مسئولى زعيم الثغر رفضوا الفكرة تماماً.

ورحل عمار حمدي من الأهلي للاتحاد مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ويحق للأهلي استعادته بعد نهاية الموسم الأول وليس حالياً لكن الأهلي تفاوض مع زعيم الثغر بشكل ودي بناءً على طلب موسيماني الذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات عمار والمستوى الذي ظهر به هذا الموسم.

وبعد رفض الاتحاد طالب الخطيب الجهاز الفني للأهلي بإغلاق هذا الملف حفاظاً على علاقة الأهلي القوية بالاتحاد.

وقال شبانة خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طالب من لاعبي الفريق التحلّي بروح العزيمة والثقة في تقديم عروض قوية ونتائج جيدة في مونديال الأندية بعد أقل من شهر تقريباً.

وتابع شبانة: موسيماني تحدث مع لاعبي الأهلي في جلسة خاصة عن حلم الفريق في كاس العالم للأندية التى يُشارك فيها المارد الأحمر الشهر المقبل، قائلاً: لماذا لا يفوز الأهلي بكأس العالم للأندية؟، تمتلكون الخبرات والإمكانيات الفنية العالية ولا ينقصكم سوى الثقة والاجتهاد والسعي للذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية.

وتابع شبانة أن موسيماني شدد لهم على أن الأهلي سبق وفاز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006، وحان وقت المنافسة على اللقب رغم المنافسة الصعبة من الأندية المشاركة في هذا الحدث العالمي وأهمها بالطبع بايرن ميونيخ الألماني.

وفجر شبانة مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها مصدر مطلع بفريق الزمالك، إن الإدارة السابقة للنادى كانت تنتوى الإطاحة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا، عن طريق عدم تجديد تعاقده، وتركه حتى نهاية مدته، ليصبح أمام خيارين الأول الاعتزال مع توليه أي منصب في النادى، أو الرحيل المجانى الإفساح المجال في القائمة لقيد لاعب جديد يعود بالنفع على الفريق.

وأضاف شبانة أن الإدارة الحالية فضلت اللعب على وتر الجماهير وقررت تجديد تعاقد شيكابالا كونه معشوق الجماهير البيضاء أكثر من الاستفادة التي ستعود على الفريق من وجوده، كما أكد المصدر أن محمود جنش حارس المرمى كان على مقربة من الرحيل عن النادى بسبب سوء علاقته بالإدارة السابقة، وكان يبحث بجدية عن عرض للرحيل، إلا إن الإدارة الحالية غيرت مصار جنش ونجحت في إقناعه بالتجديد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأردف شبانة أن نادى الزمالك استقر على تعديل لائحة الفريق وإلغاء توقيع العقوبات على اللاعبين في حالة الحصول على إنذارات، وذلك بسبب طريقة لعب طارق حامد لاعب وسط الفريق والتي تتسبب في حصول اللاعب علي العديد من الإنذارات.

وأضاف أن الغاء قرار عقوبة الانذار في الزمالك جاءت نظرًا لكثرة الإنذارات التي يحصل عليها طارق حامد لمنع أي خطورة علي مرمى فريقه، فليس من المنطق أن يتم معاقبة لاعب بالخصم من مستحقاته لأنه حريص على فريقه، مع ترك الأمر لإدارة الكرة ويكون لها الحق في تقييم تصرف أي لاعب وإن كان خروجًا عن النص يستوجب العقاب من عدمه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.