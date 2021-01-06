ملف الثلاثاء.. تأهل الأهلي.. خروج الرجاء.. عودة عمرو وردة لباوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

المصري يعلن إصابات جديدة بكورونا بين صفوفه

أوباما: صُدمت في أول عام مع الزمالك.. واللعب للأهلي شرف

فرج عامر يوضح لمصراوي حقيقة إصابة لاعبي سموحة بكورونا

فييرا عن تعاقد النجم مع الحضري: لكل قرد شجرة.. تحدثت معه هاتفيًا.. وبيليه "الرائع" لم يكن مدربًا

إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم 4 سنوات

بعد الصورة المثيرة للجدل.. لماذا سجد لاعبي سونيديب قبل مباراة الأهلي؟

أوباما يكشف كواليس تجديد عقده مع الزمالك.. وسر المنشور الغامض

بالفيديو.. فيريرا يبكي على الهواء خلال حديث أحمد سمير عنه "عوضني عن أبويا"

الزمالك: نرفض رحيل الونش وزيزو.. وباتشيكو يحسم مصير مصطفى محمد

توتنهام يتأهل لنهائي كأس كارابو.. وينتظر يونايتد أو سيتي

الزمالك: ساسي يشعر بضغوط نفسية.. ولدينا أفضلية بعد صفقة الدحيل

مدرب الأهلي: لا نية لرحيل ياسر ريان "حتى الآن".. وأجايي سيعود بعد أسبوع

بيراميدز: لدينا أفضل من ذلك.. وسنواصل التطور

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. مَن حجز مقاعده في مجموعات الأبطال؟

"وسط تجمعات مائية".. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا في مفاجأة مدوية

بالفيديو.. باوك يُعلن عودة عمرو وردة إلى صفوف الفريق

"اتحاد السلة يُعلن الإجراءات الاحترازية في المباريات

المقاولون: سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل مواجهة النجم بالكونفدرالية

شيكابالا يحتفل بالذكرى الـ 110 لتأسيس الزمالك بصورة مع نجله

الأهلي يعزز رقمه القياسي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

سعد سمير يتحدث عن.. العودة للمشاركة في أفريقيا.. وتسديد بدر بانون لركلة الجزاء

موسيماني يتحدث عن.. التتويج بمونديال الأندية.. الخماسية.. وضغوط الأهلي على بواليا

جنش: سعيد بتجديد عقدي مع النادي الذي أنتمي له

إصابة طاهر محمد طاهر بمباراة الأهلي وسونيديب

"يتعرض للسباب يومياً".. هاني سعيد يتحدث عن "ضغوط" رمضان صبحي