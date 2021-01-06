صحفي فرانس فوتبول: سانت إتيان يقترب من إنهاء صفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي سانت إتيان الفرنسي أصبح قريبا من إنهاء صفقة التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نبيل دجيليت، الصحفي العامل بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سانت إتيان يقترب من التوصل لاتفاق لضم مصطفى محمد".

وأضاف: "القيمة النهائية للصفقة لم تتحدد حتى الآن، الزمالك طلب ستة ملايين يورو للتفريط في مهاجمه الذي لم يرغب في بيعه".

وأتم قائلا: "رغبة اللاعب في اللعب بالدوري الفنرسي مع سانت إتيان دفعت ملف الصفقة إلى الأمام".

وصرح عصام سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، أن الزمالك وافق على احتراف مصطفى محمد مقابل ستة ملايين دولار مع إضافات أخرى تخص عدد الأهداف ونسبة من إعادة البيع مستقبلًا.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضًا تركيًا ايضًا خلال الفترة الحالية إلى جانب العرض الفرنسي الذي يعد أكثر جدية للحصول على خدمات اللاعب.