بالفيديو.. فييرا يبكي على الهواء خلال حديث أحمد سمير عنه "عوضني عن أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دخل المدير الفني البرتغالي لفريق النجم الساحلي التونسي، جورفان فييرا، في نوبة بكاء على الهواء خلال حديث لاعب الزمالك الأسبق، أحمد سمير.

وتحدث فييرا، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي سيف زاهر، بفضائية أون تايم سبورت، عن أحمد سمير بعد مداخلة أجراها مقدم البرنامج مع لاعب الزمالك الأسبق، أحمد حسن، فقال المدرب البرتغالي:"أحمد سمير ابن آخر لي كما تعلم عمل مساعداً معي هنا في مصر وهناك تواصل معه وأحمد حسن".

وهنا أدخل مقدم البرنامج، أحمد سمير، في مداخلة تليفونية ليُعلق على حديث فييرا، بقوله:"أبويا.. ربنا عوضني بوفاة والدي بهذا الرجل كندا ابنتي تتشاجر معي لرغبتها في الحديث معه وظلّا في آخر مكالمة يمزحان سوياً لأكثر من ساعة، لو كانت علاقتي به كرة فقط لانتهت برحيله عن الزمالك".

ليدخل المدرب البرتغالي في نوبة بكاء على الهواء خلال حديث أحمد سمير، الذي أضاف:"يومياً هناك اتصالاً بيننا وشهادتي به مجروحة فهو والدي وأكثر شيء كسبته في مجال كرة القدم، وله تأثير في حياتي العملية والشخصية ولا أتخذ أي قرار دون الرجوع له".

وأتم سمير:"فييرا هو المدرب الوحيد الذي لا يختلف عليه لاعب، من يُشارك أو من لا يُشارك بالعكس من لا يلعب المباريات يحبونه أكثر، رجل في منتهى الأخلاف ومدرب كبير، ومدرب ذكي ومنظم وحياته كلها كرة ويتطور دائماً".