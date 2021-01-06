نتائج مباريات اليوم في كأس ملك اسبانيا “فياريال يهزم زامورا وسلتا فيجو يتعثر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتائج مباريات اليوم في كأس ملك اسبانيا لحساب الدور الثاني، والذي شهد مفاجأة كبيرة بفوز ساحق لفريق إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لمنافسه سيلتا فيغو المنتمي لدوري الأضواء 5-2.

وتأهل فريقا اشبيلية وفياريال إلى الدور الثالث بفوز الأول على مضيفه ليناريس ديبورتيفو 2 /صفر، وفوز فياريال على مضيفه زامورا 4-1.

سجل اهداف فياريال كل من كارلوس باكا ويريمي بينو وفرناندو نينيو ودانيال رابا في الدقائق 31 و43 و73 و88 مقابل هدف لأصحاب الأرض فريق زامورا سجله كارلوس راموس في الدقيقة 45.

وفاز قرطبة المنافس بالدرجة الثانية على ضيفه خيتافي المنتمي لدوري الأضواء 1 /صفر، سجل لويس ليديسما هدف الفوز في الدقيقة السادسة.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم فى كأس ملك اسبانيا:

إيبيزا 5-2 سيلتا فيغو

قرطبة 1-0 خيتافي

ليناريس ديبورتيفو 0-2 اشبيلية

زامورا 1-4 فياريال

ألكوركون 2-1 ريال سرقسطة

ماربيلا 2-3 بلد الوليد

وتستكمل مباريات الدور الثاني من كأس الملك غدا الاربعاء بمواجهات:

بورتغاليتي – ليفانتي

لاتوسيا – إلتشي

سوكويلاموس – ليجانيس

نومانسيا – ألميريا

موتيلفيرا – ريال بيتيس

كولتورال ديبورتيفا ليونسيا – غرناطة

نافالكارنيرو – لاس بالماس

هارو ديبورتيفو – رايو فاليكانو

كورنيا – أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو لاكورونا – ديبورتيفو ألافيس

ريال بورغوس – إسبانيول

أولوت – أوساسونا

كاستيون – تينيريفي

فوينلابرادا – ريال مايوركا

مالاجا – ريال اوفييدو