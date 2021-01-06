شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف النقاب عن صفقتين جديدتين للزمالك في يناير ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن الثنائي باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي وحسام حسن نظيره سموحة يقتربان بقوة من تدعيم هجوم الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال سيف زاهر في تصريحات ببرنامج ملعب اون تايم: «هناك اقتناع كبير بامكانيات الثنائي من جانب باتشيكو وهناك جلسات حاليا لانهاء الصفقتين.

وكان باسم مرسي قد شغل مركز المهاجم في الزمالك على مدار 4 مواسم سابقة، في الوقت الذي كان حسام حسن قريباً من اللعب بالقميص الأبيض في وقت سابق.