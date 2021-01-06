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سيف زاهر يكشف النقاب عن صفقتين جديدتين للزمالك في يناير ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن الثنائي باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي وحسام حسن نظيره سموحة يقتربان بقوة من تدعيم هجوم الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال سيف زاهر في تصريحات ببرنامج ملعب اون تايم: «هناك اقتناع كبير بامكانيات الثنائي من جانب باتشيكو وهناك جلسات حاليا لانهاء الصفقتين.

وكان باسم مرسي قد شغل مركز المهاجم في الزمالك على مدار 4 مواسم سابقة، في الوقت الذي كان حسام حسن قريباً من اللعب بالقميص الأبيض في وقت سابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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