شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى قيمة تسويقية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية داخل البريميرليج.

ووفقا للإحصائيات التي نشرها موقع صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، نقلا عن موقع ترانسفير ماركت العالمي، جاء النجم المصري في المقدمة بقيمة تسويقية وصلت 108 ملايين جنيه إسترليني، يليه بنفس القيمة هاري كين، لاعب توتنهام، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، ورابعا رحيم سترلينج، لاعب مانشتسر سيتي، بقيمة تسويقية بلغت 99 مليون جنيه إسترليني، ثم ترينت ألكسندر أرنولد، بقيمة 99 مليون جنيه إسترليني، يليه سون هيونج مين، لاعب توتنهام، بقيمة تسويقية 81 مليون جنيه إسترليني، ثم أليسون بيكير،حارس ليفربول، بقيمة تسويقية 72 مليون جنيه إسترليني.

صلاح يتصدر قائمة الأعلى قيمة تسويقية في البريميرليج