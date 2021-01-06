شكرا لقرائتكم خبر عن جدول دوري أبطال أفريقيا 2021 اليوم .. والزمالك يتأهل دون لعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021 اليوم الأربعاء 6/1/2021 ، لعب 11 مباراة ضمن مباريات الدوري لتأهل 12 فريقًا لدور المجموعات ضمن الدوري الأفريقي، وذلك بعد انسحاب فريق جازيلي من أمام فريق الزمالك ليتأهل الزمالك دون لعب المباراة التى كانت مقررة اليوم.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا الأربعاء 6-1-2021 كما يلي:

جورماهيا ضد بلوزداد فى الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة. الهلال السوداني ضد أشانتي كوتوكو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة. بوينجيدى ضد مازيمبي الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت القاهرة. مولودية الجزائر ضد الصفاقسي الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة. بلاتينيوم ضد سيمبا الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة. الترجي ضد أهلي بن غازي الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة. فيتا كلوب ضد يونج بافلوس الساعة 4.30 عصرًا بتوقيت القاهرة. المريخ ضد إنيمبا الساعة 4.30 عصرًا بتوقيت القاهرة. ستاد مالي ضد الوداد الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة. راسينج أبيدجان ضد حوريا الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة. بترو إتليتكو ضد نكانا الزامبي الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفازت 4 فرق فى مباريات الثلاثاء 5 يناير 2021 وهي فريق الأهلي المصري وفريق كايزر تشفيز الغاني وفريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا وفريق تونجيث السنغالي وتأهل الفرق الأربعة بالإضافة لفريق الزمالك لدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا، وكانت إحدي مفاجآت اليوم هي خروج الرجاء البيضاوي أمام تونجيث السنغالي.