شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يدعم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن النيجيري جونيور أجايي، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، قد استجاب بشكل جيد لنظام العلاج التحفظي الذي استخدمه الجهاز الطبي لعلاجه من اصابة الوتر الوحشي التي تعرض لها مؤخرا.

وكان من المفترض ان يجري اجايي جراحة كان سيغيب على اثرها لمدة 3 اشهر، قبل ان يوصي احد الاطباء البرتغاليين الذين تم استشارتهم باتباع نظام العلاج التحفي في البداية وعدم اللجوء للجراحه إلا في حالة فشله وهو الأمر الذي نجح، ليؤكد الجهاز الطبي عودة اللاعب للتدريبات خلال اسبوعين.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس أن أجايي سيصبح جاهزاً طبيا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه في شهر فبراير المقبل إلا ان الأمر سيتوقف على نجاح اللاعب في استعادة فورمته الفنية سريعا والحصول على ثقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.أأجايي