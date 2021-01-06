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ضغوط من الأندية على «طاهر» و«أبوزيد» لخوض انتخابات اتحاد الكرة‎ ‎

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر ان عدد من رؤساء الأندية يمارسون ضغوط على الثنائي محمود طاهر وطاهر أبوزيد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على قائمة موحدة.

وأضاف عبر أون تايم سبورتس:«الأندية أيضاً تضغط على طاهر أبوزيد، وزير السابق لدخول السباق الانتخابي».

وأتم زاهر:«الثنائي يفكر في الأمر بقوة وهناك اتجاه لقبول الأمر وخوض الانتخابات»

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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