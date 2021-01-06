شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط من الأندية على «طاهر» و«أبوزيد» لخوض انتخابات اتحاد الكرة‎ ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر ان عدد من رؤساء الأندية يمارسون ضغوط على الثنائي محمود طاهر وطاهر أبوزيد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على قائمة موحدة. وأضاف عبر أون تايم سبورتس:«الأندية أيضاً تضغط على طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق لدخول السباق الانتخابي». وأتم زاهر:«الثنائي يفكر في الأمر بقوة وهناك اتجاه لقبول الأمر وخوض الانتخابات» الوضع في مصر

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