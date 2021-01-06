شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بمرور 110 سنوات على تأسيس الزمالك: «تاريخ كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمود عبدالرازق، شيكابالا، بمرور 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك.

ونشر الجوهرة السمراء، أسطورة الزمالك، رسالة على موقعه الخاص، قال فيها: «‏تاريخ كبير يحكي عليه.. 110 سنوات فاتوا وعدوا عليه.. احكي وأقول وأغني نادي الزمالك يا عمري».

وكان الزمالك تأسس في الخامس من يناير 1911، على يد المحامي البلجيكي جورج مرزباخ، والذي بدأ باسم قصر النيل قد أن يتم تغييره لنادي المختلط ثم «فاروق» إلى أن اطلق عليه الزمالك عام 1952.

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