شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة المكرمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضياء الدين علي

** التكريم في حد ذاته ليس جديداً على ثقافة مجتمع الإمارات، لاسيما إذا كان صاحب المكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فأياديه البيضاء ممتدة بالخير والعطاء لكل من يستحق، داخل الدولة، وخارجها، فما بالك بالمتميزين الذين تفوقوا رياضياً، ورفعوا اسم الإمارة والدولة في البطولات المحلية، والدولية.

** التكريم هذه المرة فيه رسالة مهمة جداً لمن يعنيه أمرها، وهي ظاهرة من أول سطر في قرار المكرمة، إذ جاء في القرار أنها تشمل«17» نادياً حققت الألقاب في الموسم المنصرم، ويرجى مراجعة الرقم جيداً لأنه يخص أندية إمارة واحدة، من أصل 21 نادياً منتشرة في ربوعها، ما بين النوعي، والتراثي، والبري، والبحري، في طبيعة النشاط، وأن يحدث التفوق بهذا الكم، وبذاك الكيف، ففي ذلك الدليل الدامغ، والبرهان الساطع، كما يقال، على أن الرياضة بالشارقة في أيد أمينة، وأنها من القمة القيادية التي تقود دفة السفينة، إلى القاعدة الجماهيرية التي تشمل المنتسبين للأندية، جميعاً، يعملون وفق رؤية واحدة، والكل على قلب رجل واحد.

** جاء التكريم في وقته، كالعادة، ليكافئ المتميزين فيزدادوا شغفاً وحماساً لتحقيق البطولات، وارتقاء منصات التتويج، وليغار نظراؤهم في بقية الأندية، فيضاعفوا الجهد ليكونوا محل التقدير والتكريم مثلهم الموسم المقبل، وهذه واحدة من مزايا التكريم عندما يكون دورياً، من موسم إلى موسم، كما هو الحال في الشارقة، والمعنى المباشر لذلك أن هناك عملاً، ومتابعة، ورقابة، على مدار الساعة في كل المؤسسات الرياضية، وما كان ليتحقق ذلك لو لم يكن المجلس الرياضي للإمارة يقوم بواجبه على النحو الأمثل، في الوفاء بمتطلبات هذه المهام التي لا يمكن أن يتحقق النجاح المنشود من دونها، ولذا فالشكر مستحق وموصول للرئيس عيسى هلال الحزامي، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين يعملون بروح الأسرة الواحدة، ويوزعون الأدوار فيما بينهم بخطة مدروسة على كل أنشطة، وفعاليات، الإمارة الباسمة.

** كان في التكريم رسالة كما رأينا.. ولو دققت في المشهد الشرقاوي جيداً.. ستدرك أن الرياضة شأنها شأن أي مجال آخر تقوم على رسالة أيضاً، وأن تلك الرسالة تربوية في المقام الأول، وتستهدف قطاع الشباب في شقي البناء، والبطولة، على حد سواء.. وأجمل ما في هذه الرسالة أنها تتم من دون دعاية، أو ترويج من أي نوع، فالعمل يتحدث عن نفسه، والبطولات تترجمها الميداليات، والكؤوس، والدروع.

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