غوارديولا واثق من بقاء دي بروين في مانشستر سيتي

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لندن: أعرب الاسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء عن ثقته ببقاء صانع الالعاب المميز الدولي البلجيكي كيفن دي بروين في النادي، رغم التقارير التي تتحدث عن توقف المفاوضات بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد دي بروين (29 عامًا) مع سيتي في حزيران/يونيو 2023 الا ان النادي قدم له عرضًا منذ الآن من أجل تمديد اقامته في ملعب الاتحاد.

وأثيرت مزاعم ان الدولي البلجيكي كان "خائبًا" من العرض الذي قدمه بطل انكلترا عامي 2018 و2019 كونه لم يحصل على العلاوة التي كان يتمناها على راتبه الذي يبلغ وفق التقارير 280 الف جنيه استرليني (380 الف دولار).

ورغم ذلك، يبدو غوارديولا واثقًا من تجديد افضل لاعب في الدوري الموسم الفائت عقده مع الفريق.

وقال على هامش اللقاء ضد الجار والغريم يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الاربعاء "أنا متأكد جدًا أنه سيبقى ولكن في الوقت ذاته علينا أن نحترم سير الامور".

وتابع "لا أعلم ماذا يحصل لأنني لم أتحدث مع (المدير الرياضي الاسباني) تشيكي (بيغيريستاين). ولكنه يعلم كم نقدّره، ليس فقط كلاعب ولكن كشخص ايضًا".

واردف مدرب بشلونة السابق "إنه مهم جدًا للنادي. لست قلقًا. ولكن في نهاية المطاف هذا قراره".

قدم دي بريون إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم خلال الفوز على تشلسي 3-1 في الدوري الاحد بعد أن سجل هدفه الاول بعيدًا عن علامة الجزاء ومرر كرة حاسمة لفيل فودن.

وسيكون محوريًا ايضًا في اللقاء امام يونايتد في سعي سيتي للاحتفاظ بلقب كأس الرابطة للعام الرابع تواليًا والسادس في السنوات الثماني الاخيرة.

ورفض غوارديولا فكرة تفضيل مسابقة على اخرى وإراحة اللاعبين في ظل الجدول المزدحم "فاز فريقي باللقب ثلاث مرات تواليًا. ان نكون في نصف النهائي للمرة الرابعة تواليًا يعني الكثير. لو لم تكن تهمنا، لكنّا أهملناها من قبل".

وتأتي المباراة تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للحد من الارتفاع الحاد في اصابات كوفيد-19، ويرى غوارديولا أن إجراءات الحكومة الأخيرة لمكافحة السلالة الجديدة جعلت من كرة القدم "جزيرة داخل المجتمع".

ورغم القيود المشددة المفروضة في البلاد، منحت الحكومة الضوء الاخضر لاستمرار المنافسات في الدوري الممتاز والدرجات الدنيا.

وعانى سيتي من الوباء بعد غياب خمسة لاعبين مصابين عن المباراة ضد تشلسي وتأجلت مواجهته الاسبوع الفائت ضد ايفرتون.

وقال غوارديولا "يبدو أننا جزيرة داخل مجتمع، كل شيء مغلق باستثناء عملنا".

وتابع "عندما يقول الناس إن لاعبي كرة القدم مميزون، فربما هذه الحقيقة، لم أصدق ذلك من قبل - اعتقدت أن الأطباء والمعلمين والمهندسين المعماريين، الجميع متساوون - ولكن يبدو أن كل شيء مغلق باستثناء مهنتنا".