شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يبكى على الهواء متأثرا بكلمات الصقر وأحمد سمير ويُشيد بموسيمانى وباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، والنجم الساحلى حاليًا، بحديث الصقر أحمد حسن عميد لاعبى العالم، وأحمد سمير نجم الأبيض الأسبق، بعدما تحدث الثنائى عن علاقتهما بالخواجة البرتغالى، وعلاقة المودة التى تربطهما خاصة من الناحية الأسرية.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر، إن فييرا كان مرتبطا إنسانيًا بجميع اللاعبين، وكان دائمًا يقوم ببعض الأعمال الخيرية، لافتًا إلى أنه من المدربين الذين ظُلموا فى مصر، نظرًا لتواجده فى ظروف غير ملائمة للنجاح.

وقال أحمد سمير: "ربنا عوضنى عن وفاة والدى بفييرا، وأولادى يبكون من أجل رؤيته، وفعلاً قعدنا فترة طويلة على الفيديو كول فى الحديث معه، والعلاقة بيننا ليست كورة فقط، وأنا شهادتى فيه مجروحة، ومافيش قرار اتخذه إلا بعد العودة إليه، وهذا مكسبى الوحيد من كرة القدم، ونفسى أعرف إزاى بيخلى الكل مقتنع بيه سواء بيلعب أو مش بيلعب"، ليتأثر بعدها فييرا بتلك الكلمات، وينهمر فى البكاء على الهواء، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة بينهما.

وأشاد فييرا بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، مؤكدًا أنهما يقدمان مستوى مميزا مع قطبى الكرة المصرية، ويمتلكان فكرا فنيا على أعلى مستوى، متمنيا لهما التوفيق.