شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: رمضان صبحى يغازل الأهلى.. وبيراميدز يهاجم الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الإعلامي محمد شبانة أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، بدأ في مغازلة الأهلي ناديه السابق، عن طريق وكيله أعماله على صقر، والذي لعب دورا كبيرا في انتقاله إلى بيراميدز والرحيل عن الأهلي.

وقال خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” إن الأهلى لم يقصر مع رمضان ومستحقاته الخاصة من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا تم إيداعها في حساب اللاعب، متسائلا: هل يغازل رمضان صبحى الأهلي لشيء ما في حساباته؟

وشدد شبانة على أن بيراميدز أصدر بيانا شديد اللهجة بسبب العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات ضد محمود وادي مهاجم الفريق السماوي بسبب ما بدر منه في مباراة الإنتاج الحربي، مؤكدين أن اللاعب لم يتجاوز في حق الحكم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.