شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يوجه نصيحة لمصطفى محمد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بالزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق أفضل مهاجم مصري في الوقت الحالي بدون منازع، والجماهير بتحاسب الإدارة على كبيرة وصغيرة ولن توافق على بيعه دون التعاقد مع لاعب بنفس إمكانياته أو أفضل منه.

وأضاف جعفر، فى ندوة الخليج 365، أن اللاعب يحاول الضغط على الإدارة بشتى الطرق من أجل الاحتراف الخارجي، وبالفعل وصل عرض رسمي خلال اليومين الماضيين من سانت إتيان الفرنسى، واتصل بى أحد وكلاء اللاعبين وقمت بإيصاله باللجنة التنفيذية المختصة بالتعاقدات للتواصل معهم، وبالفعل عقدنا جلسة وقام الجانب الفرنسى بعرض 3.5 مليون دولار من أجل الحصول على الاستغناء الخاص به، إلا أن مجلس إدارة النادى ما زالت تدرس العرض بشكل كامل، مؤكدا أنه لا بد من توفير بديل قوى من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

ووجه ملك النص نصيحة لمصطفى محمد قائلا: "طول ما أنت رجلك في الملعب قيمتك بتزيد، أما لو خرجت وابتعدت مستواك بيقل".

من ناحية أخرى، أكد فاروق جعفر أن موقف التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن اللاعب حصل على إذن خاص من مجلس الإدارة للسفر إلى بلاده مشيرا أن اللاعب لا يتدرب مع الفريق الأبيض منذ ما يقارب الأسبوع ، وهو ما جعل البرتغالى باتشيكو المدير الفني للفريق لا يعتمد عليه فى المباريات و يطلب التعاقد مع بديل في ظل تشتيت ذهن اللاعب ، خاصة وانه يمتلك عرض مالى مغرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وشدد فاروق جعفر أن رد فعل المدير الفني طبيعى جدا في ظل تحقيقه لبعض الإنتصارات خلال المباريات التي خاضها بدون اللاعب ، مشددا أن الزمالك لن ولم يقف على أي لاعب خاصة وأنه هو من يصنع النجوم وليس العكس وخير دليل الشهرة والنجومية التي يمتلكها اللاعب التونسى في الوقت الحالي أسوة بشهرته قبل مجيئه للقلعة البيضاء.

وقال رئيس اللجنة الفنية بالزمالك ، أن النادى لن يتنازل عن فرجانى ساسى إلا بتوافر البديل سواء محليا أو أجنبيا، خاصة وأن الفريق مقبل على عدد من المباريات القوية سواء محليا أو أفريقيا بدورى الأبطال الأفريقي ولابد من المصارحة وإذا كان اللاعب يمتلك عرضا حقيقية ، يجب ان يقدمه للإدارة وسيتم مناقشته بالشكل الذى يناسب اسم النادى أولا ، مضيفا أنه في حالة موافقة لاعب الوسط التونسى على البقاء مع الزمالك فلابد أيضا من تقييمة بالشكل الذى يليق بإمكانياته الفنية وبما قدمه مع الفريق.