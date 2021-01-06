شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان نسر مباراة الأهلى وسونيديب النيجرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحسابات الرسمية للنادى الأهلى عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، إنستجرام"، اختيار الحاوى وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر، نسرا لمباراة الأهلى مع سونيديب بطل النيجر، التى أقيمت أمس الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة، حيث قال النادى عبر منصاته: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا وليد سليمان".





وهنأ النجم وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء بالفوز الكبير على فريق سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة، وتأهله لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام مجموعة صور من المباراة، أتبعها قائلا: "مبروك الفوز لأعظم جمهور فى الكون والقادم أفضل".

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، استمرار التدريبات دون راحة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مرانه، اليوم الأربعاء، فى الحادية عشرة صباحًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى.

وكان الفريق قد نجح فى حسم التأهل إلى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد فى مجموع لقائى الذهاب والعودة.

وكان الأهلى قد فاز بهدف دون مقابل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم فى نيامى عاصمة النيجر، قبل أن يكرر الفوز على سونيديب برباعية نظيفة فى لقاء الإياب، أمس الثلاثاء.

ونجح الأهلى فى التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلى we السلام"، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 فى مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.