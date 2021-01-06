شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بعد فوز الأهلى على سونيديب: مبروك لأعظم جمهور فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء بالفوز الكبير على فريق سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة، وتأهله لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام مجموعة صور من المباراة، أتبعها قائلا: "مبروك الفوز لأعظم جمهور فى الكون والقادم أفضل".



وليد سليمان

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، استمرار التدريبات دون راحة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مرانه، اليوم الأربعاء، فى الحادية عشرة صباحًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى.





وكان الفريق قد نجح فى حسم التأهل إلى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد أن تخطى سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد فى مجموع لقائى الذهاب والعودة.





وكان الأهلى قد فاز بهدف دون مقابل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم فى نيامى عاصمة النيجر، قبل أن يكرر الفوز على سونيديب برباعية نظيفة فى لقاء الإياب، أمس الثلاثاء.





ونجح الأهلى فى التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلى we السلام"، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 فى مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.