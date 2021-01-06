شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور : "طوبة" مباراة زيمبابوي تسببت فى ظلم جيل كامل لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن منصور، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أنه يشجع الزمالك منذ صغره مثل والده، مضيفا: "ولكن بعض أفراد عائلتي كانوا يشجعون الأهلي"، مشيراً إلى أنه نافس محمد رمضان مهاجم الأهلي على لقب هداف الدوري رغم أنه كان لاعبا في فريق السكة الحديد.

وقال أيمن منصور، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان ضمن جيل عظيم في تاريخ الكرة المصرية، مشيراً إلى أن "طوبة" مباراة زيمبابوي الشهيرة تسببت في ظلم جيل كامل لمنتخب مصر لعدم تأهلنا لكأس العالم 1994 فى أمريكا.

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق أنه سجل ما يزيد عن 80 هدفا مع الزمالك فقطـ وأنه كان هداف أفريقيا في كل البطولات، موضحا: "لم أحصل على حقى إعلاميا بالشكل الكافي".

وأوضح أيمن منصور: "لم أقبل إهانة المدرب الهولندي رايتر للمصريين خلال مران منتخب مصر، مما تسبب في رحيله بشكل مفاجئ".

وتابع: "الزمالك صنع تاريخ لاعبين وأجيال كثيرة.. ولديه لاعبون عظماء أبرزهم محمد لطيف ونور الدالي وحمادة إمام وحسن شحاتة وفاروق جعفر وأشرف قاسم وحازم إمام الكبير، وأيمن يونس وعبدالحليم علي، وغيرهم".

وأكمل أيمن منصور: "أنا لا أشعر بالقلق على نادي الزمالك، وذكرى مرور 110 سنوات على تأسيسه تأتي في ظل الأحداث الجارية، لكن أنا دائماً أراهن على شعبية الزمالك الكبيرة والمساندة الجماهيرية وارتباط الجماهير الوثيق بحب الكيان، خاصة وأن عشق النادي مزروع بداخلهم".