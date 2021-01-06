شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحول 2 مليون جنيه إضافية لبيراميدز بسبب قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي اتفق مع إدارة بيراميدز على تحويل مبلغ 2 مليون جنيه قيمة إضافية في صفقة انتقال محمد مجدي ققشة من بيراميدز للمارد الأحمر، وفقًا للبند الذى ذكر فى العقد المبرم بين الطرفين.

وكشف سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على حصول بيراميدز على 2 مليون جنيه إضافية، بخلاف قيمة الصفقة حال فوز الأهلي ببطولة أفريقيا وبطولة الدوري العام، في الوقت الذي انتقل اللاعب للأهلي وقتها مقابل 20 مليون جنيه.

وأضاف زاهر أنه من الوارد أن يتقدم بيراميدز بعرض رسمى للأهلى لضم أحد لاعبى الأهلى خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وقد يكون محمد شريف، كما أن بيراميدز قد يتقدم بعرض لضم لاعب من الزمالك أيضًا وقد يكون مصطفى محمد.

وكان الأهلي نجح في التغلب على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الأهلي we السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.