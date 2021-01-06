شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد عن التعاقد من لاعبين من الأهلى أو الزمالك: كل شىء وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادى بيراميدز، أن رمضان صبحي يتعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الحالية، لدرجه أنه يتعرض للسب يوميا، مما يؤثر عليه بالسلب، قائلاً: "لك أن تتخيل إن لاعب صغير فى السن، وعندما يستيقظ يوميًا يجد نفسه متعرضا للانتقاد والسب والهجوم سواء من وسائل الإعلام أو من الجماهير على السوشيال ميديا، ونثق فى قدرات اللاعب ونعلم أنه يحتاج لمزيد من المباريات حتى يستعيد مستواه، خاصة أنه كان بعيدا عن المشاركة فى الفترة ما قبل انتقاله لبيراميدز".

وأضاف هاني سعيد في مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر، عبر برنامجه "ملعب أون"، أن الأمر يختلف مع شريف إكرامى حارس المرمى، نظرًا لكونه لاعب مخضرم وتعرض لمثل تلك الأفعال كثيرًا، مما يجعله لا يتأثر بهذا الهجوم، مؤكدًا أن أحمد فتحى مازال لديه الكثير والكثير ليقدمه للفريق.

وعن إمكانية تعاقد بيراميدز مع لاعبين من الأهلى أو الزمالك فى الفترة الحالية، أكد المدير الرياضى لبيراميدز، أنه حتى تلك اللحظة لا يوجد أحد على ردار بيراميدز، ولكن كل شيء وارد فى حالة رغبة النادى فى تدعيم عدد من مراكزه.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على الاتحاد الليبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32، ليحصد الفريق، بطاقة التأهل لدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 مكرر، وينتظر القرعة التى ستقام يوم 8 من الشهر الجارى لتحديد الفريق الذى سيواجهه بيراميدز فى الدور المقبل من البطولة.