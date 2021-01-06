شكرا لقرائتكم خبر عن "لفظ خارج وسباب بالأم" سبب إيقاف محمود وادى 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن سبب العقوبة القاسية التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية ضد محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه، جاء بسبب توجيه لفظ خارج وسباب بالأم من اللاعب للحكم المساعد بعد طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال المصدر المسئول إن الحكم دوّن فى تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.

وأصدر بيراميدز بيانًا بعد توقيع تلك العقوبة التي وصفها النادي بـ"القاسية للغاية"، وجاء في البيان إنه من الغريب أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.