شكرا لقرائتكم خبر عن "لفظ خارج وسباب بالأم" سبب إيقاف محمود وادى 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن سبب العقوبة القاسية التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية ضد محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه، جاء بسبب توجيه لفظ خارج وسباب بالأم من اللاعب للحكم المساعد بعد طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال المصدر المسئول إن الحكم دوّن فى تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.
وأصدر بيراميدز بيانًا بعد توقيع تلك العقوبة التي وصفها النادي بـ"القاسية للغاية"، وجاء في البيان إنه من الغريب أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.
وأضاف بيان بيراميدز: "وبمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة، وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.. والغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت، خاصة أن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.