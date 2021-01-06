المصري يعلن إصابات جديدة بكورونا بين صفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



أعلن نادي المصري البروسعيدي إصابة ثلاثة من لاعبيه هم، أحمد جمعة وأحمد رفعت وزياد فرج، بفيروس كورونا.

وقال المصري في بيان عبر موقعه الرسمي في ساعه مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إنه تأكد غياب الثلاثي عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت لهم صباح أمس الثلاثاء والخاصة بالتأكد من الإصابة بالفيروس.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد استدعي الدولي الفلسطيني محمد الصالح لمعسكر الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد المقرر إقامتها مساء الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان علي ماهر المدير الفني قد أعلن عن قائمة اللاعبين المختارة للانضمام لمعسكر الفريق المغلق وضم 30 لاعباً هم أحمد مسعود وعصام ثروت وأحمد دعدور ومحمد شحاتة وأحمد شديد قناوي وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شوشة وكريم العراقي وعلاء عطا ومعاذ أنور والناشئ كريم علاء وفريد شوقي ومحمد جريندو وعمر كمال وسعيدو سيمبوريه وحسن علي وإسلام عطية ومحمد جابر وحجاج عويس وإيزي إيميكا ومصطفى سلطان ومحمد عنتر وأحمد رفعت وزياد فرج وعلي حمدي وإبراهيم سعيد.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد خوض 5 مباريات برصيد 9 نقاط.