أوباما: صُدمت في أول عام مع الزمالك.. واللعب للأهلي شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف يوسف أوباما، لاعب الزمالك، أن العام الأول له في القلعة البيضاء كان الأصعب، مشيرا إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات غير مباشرة معه من أجل ضمه.

وقال أوباما في مقابلة أجراها مع برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "حين عدت إلى الزمالك لم أفكر في الأموال وعندما كان يطلب من اللعب في غير مركزي كظهير أيمن لم أمانع".

وأضاف: "لم يتم قيدي ضمن القائمة الإفريقية في أول عام لي مع النادي تحت قيادة نيبوشا وإيهاب جلال، وكنت أرغب وقتها في العودة إلى الاتحاد السكندري الذي أعرفه جيدا".

وتابع: :بعض المسؤولين في الإدارة رفضوا انتقالي للاتحاد السكندري وكانوا يرغبون في رحيلي لأندية أخرى يريدون ضم لاعبين منها، صُدمت من تلك المعامة لكنها تغيرت بعد وصول أمير مرتضى منصور".

وأوضح: "عشت أصعب السنوات في حياتي، مسؤول داخل جهاز الزمالك كان يرغب في رحيلي، والمشكلة أنه أهلاوي، لكن هذا ليس عيبًا".

وأكد: "خالد جلال هو من أحياني مجددا وكان يتعامل معي من الناحية النفسية، وتحدى الجميع من أجل الاعتماد عليّ حيث كان هناك من يريد من خارج الجهاز الفني استبعادي من التشكيل".

وانتقل أوباما للحديث عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات معه لضمه قائلا: "أبلغني بعض الوسطاء في المجال بوجود رغبة من الأهلي لضمي خلال الفترة الماضية، الأهلي ناد كبير وجمهوره عظيم".

وواصل: "شرف لأي لاعب في العالم وليس في مصر فقط أن يكون في الأهلي، وسألعب للأهلي في حالة واحدة فقط وهي لو الزمالك أراد رحيلي، وسعيد بحب جماهير الأهلي لي".

وأتم صاحب الـ25 عاما قائلا: "جمهور الأهلي جاء إلى بيتي في الإسكندرية وتذكروني أثناء احتفالهم بلقب إفريقيا من أجل مساندتي أثناء إصابتي بكورونا، ولن أوفي حقهم وأشكرهم على هذا الموقف".