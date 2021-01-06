فرج عامر يوضح لمصراوي حقيقة إصابة لاعبي سموحة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ما تردد بشأن تعرض بعض لاعبي فريقه بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأشار فرج في تصريحات خاصة لمصراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الفريق سيخضع لمسحة يوم غد الأربعاء للاطمئنان على اللاعبين.

وأوضح رئيس نادي سموحة، أنه لاصحة لما تردد بشأن إصابة ١٥ فرداً من الفريق الأول لسموحة بفيروس كورونا.

وأتم عامر، تصريحاته بالإشارة إلى أنه يرجوا من الجميع تحرى الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات السخيفة بشأن هذا الأمر.