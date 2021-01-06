فييرا عن تعاقد النجم مع الحضري: لكل قرد شجرة.. تحدثت معه هاتفيًا.. وبيليه "الرائع" لم يكن مدربًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جورفان فييرا المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، أن إدارة ناديه كان لها حرية التعاقد مع عصام الحضري لتدريب حراس مرمى الفريق، دون المساس بالمدرب المتواجد في جهازه.

وأشار فييرا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تحدث مع الحضري هاتفيًا بعد إبلاغه بالأمر من جانب إدارة النجم، لافتًا إلى أنه أبلغ الدولي المصري السابق بتواجده كمدرب إضافي في الجهاز.

وكان الحضري قد أعلن في وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية، إلى أن أسباب وصفها بالـ"عائلية" كانت سببًا في عدم تعاقده مع النجم الساحلي ضمن جهاز فييرا.

وقال فييرا: "الحضري كان لاعبًا معي في الإسماعيلي، وعندما تعاقدت مع النجم فإن مسؤولي إدارة النادي تحدثوا معي وقالوا لقد تحدثنا مع الحضري ونريده أن يكون معك في الجهاز الفني".

وأكمل: "قلت لهم بالتأكيد موافق ولكن جهازي يوجد به مدربًا للحراس، ولأنه كان حارسًا مميز، وتحدثت معه تليفونيًا وقلت له أنني أرحب بتواجدك ولكن أنا لدي مدرب حراس بالفعل".

وأضاف: "أبلغت الحضري وإدارة النادي أنني لن أتخلى عن مدرب الحراس الذي يتواجد معي، وإذا أرادوا إتمام التعاقد فإنه سيكون إضافيًا دون المساس بالمدرب المتواجد بالفعل".

وأردف: "ليس شرطًا أن تكون لاعبًا جيدًا فتصبح مدربًا جيدًا، بيليه لم يكن مدربًا رغم أنه لاعب رائع، طالما أن الحضري تمت دعوته من إدارة النجم الساحلي لتدريب الحراس فهو يمتلك المؤهلات لذلك".

واختتم: "تعاقد النجم الساحلي مع الحضري يرجع لهم ولا شأن لي به، التعاقد معه إذا حدث كمدرب حراس فإنه سيظل كذلك ولن يكون لاعبًا في الفريق، لكل قرد شجرة يقف عليها، المدرب لن يكون لاعبًا أو العكس".