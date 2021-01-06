إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لمدة 4 سنوات.

ووقررت اللجنة الأولمبية التونسية إحالة جميع الشكاوي ضد رئيس الجامعة الخارجة عن اختصاصها على الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.

وإجتمت اللجنة الأولمبية التونسية من أجل النظر في الشكوى المقدمة من الهلال الرياضي الشابي ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، إثر تجميده لنشاطها.

وكان الاتحاد التونسي قد سبق وأصدر أكتوبر الماضي، قراراً بتعليق نشاط نادي هلال الشابة في الموسم الكروي 2020 - 2021 بدعوى عدم تقيده بلوائح التسجيل في الاتحاد.

وتجمع المئات من انصار الفريق القادمين من مدينة الشابة بولاية المهدية (200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) في الأيام السابقة في ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة رافعين أعلام الفريق لدفع السلطة للتدخل.

واتهم النادي اتحاد الكرة بمعاقبة الفريق الممثل لمدينة الشابة على خلفية انتقاداته المستمرة لاتحاد اللعبة ورئيسه وديع الجريء.