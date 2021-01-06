بعد الصورة المثيرة للجدل.. لماذا سجد لاعبي سونيديب قبل مباراة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ نادر نبيل:

خطف لاعبو سونيديب بطل النيجر الأنظار في دقائق ما قبل مباراة الأهلي بملعب استاد "الأهلي WE السلام"، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وظهر لاعبو سونيديب وهو يسجدون في منتصف الملعب خلال دقيقة حداد وقفها لاعبي الفريقين؛ حيث تُوفيّ المحترف الفلسطيني الأسبق بالنادي الأهلي، فؤاد أبو غيدا، بينما سجد لاعبو سونيديب بسبب حادث إرهابي تعرضت له بلادهم.

وكان مسؤول محلي في دولة النيجر، قد أشار في تصريحات أوردتها عنه وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأحد الماضي 3 يناير الجاري، إلى مقتل 100 شخص في هجمات على قريتين غرب بلاده يوم السبت 2 يناير في هجوم مُسلح.

وهُزم سونيديب برباعية نظيفة أمام الأهلي بعدما هُزم بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي استضافها ليخرج من دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.