"يتعرض للسباب يومياً".. هاني سعيد يتحدث عن "ضغوط" رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز، أن الضغوط التي يعاني منها رمضان صبحي لاعب الفريق طبيعية نتيجة لما يحدث له يومياً من سباب سواء في الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل رمضان صبحي مطلع الموسم الحالي من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي لنادي بيراميدز، بعدما كان معاراً للنادي الأهلي.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "لا أريد الحديث كثيراً عن رمضان صبحي وما يتعرض له، الأمور تدخل في منحنى أخر وغريب وهناك من يعلق بالسباب على التصريحات".

وأضاف "رمضان صبحي سنه صغير، تخيل شخص يستيقظ يومياً يجد نفسه يتعرض للسباب في كل مكان، في الشارع ومواقع التواصل الإجتماعي، يتعرض للهجوم في كل مكان، طبيعي سوف يتأثر سلباً، نحن بشر".

وشدد "كيف يعيش أي شخص بشكل طبيعي وهو يستيقظ يومياً يجد من يتعرض له بالسباب والهجوم".

وصرح "رمضان صبحي يشعر بالضغط بكل تأكيد، لكن في النهاية هو لاعب كرة وعندما تكون لاعباً كبيراً يجب أن تتعامل مع تلك الضغوط".

وأكمل "شريف إكرامي وضعه مختلف عن رمضان صبحي، فهو أكبر سناً وتعرض لمواقف مثل تلك في أمور سابقة وبالتالي يستطيع التعامل مع الأمور بهدوء بسبب الخبرات".