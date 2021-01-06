أوباما يكشف كواليس تجديد عقده مع الزمالك.. وسر المنشور الغامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف يوسف أوباما، لاعب الزمالك، كواليس تجديد عقده مع الزمالك، مشيرا إلى أن منشور "الموعد رقم 10" الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام قبل التجديد لم يقصد به النادي.

وقال أوباما في مقابلة أجراها مع برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، الثلاثاء: "أتعامل مع جماهير الزمالك مثل إخوتي وتربيت وسطهم، لو هناك مشكلة سأتحدث بشكل مباشر".

وأضاف: "منشور الموعد رقم 10 عبر إنستجرام قبل التجديد لم أقصد به الزمالك وكان أمرًا شخصيًا من الناحية العاطفية، البعض فسر منشور آخر في عهد المجلس السابق بشكل خاطئ أيضا".

وأكمل: "لم يكن هناك أي مشكلة دفعتني لكتابة المنشور، بدليل أنني في اليوم التالي وقعت للزمالك، ورغم التأخر في التجديد لكنني لم أماطل ورغبتي دائما كانت البقاء في النادي".

وأكد: "حصلت على عدة عروض ووصل إلى النادي عرض خارجي بشكل رسمي، وكان من الممكن أن أوقع له بضعف المقابل المادي الذي أحصل عليه في الزمالك من أجل نادي الزمالك".

وتابع: "عقدت جلسة مع أيمن يونس وكان له دور كبير في بقائي في الزمالك وأبلغني أن النادي بحاجة إليّ، وكان هناك تمسك ببقائي من عبدالحليم علي وأشرف قاسم، ولم أشترط الحصول على راتب معين".

وأكد: "وافقت على طلباتهم دون أن أمانع في أي شيء، فقط طلبت تقديري وتعويضي عن الأعوام الماضية، خاصةً أن عدم تعديل عقدي في وقت سابق لم يشعرني أنني لاعب مهم".

وكشف: "كان يتم خصم مستحقات مني بلا أي سبب خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك لم أهدد بالرحيل، ويجب توجيه الشكر أيضا إلى أمير مرتضى منصور الذي كان حريصا على تجديد عقدي".

وشدد: "الأمور هادئة ومستقرة داخل نادي الزمالك على عكس ما يشاع عبر وسائل الإعلام، لا أرى أن هناك مشاكل في النادي لكن هذا هو نصيبنا وجماهير الزمالك تعلم ذلك جيدا".

وأتم صاحب الـ25 عاما قائلا: "جدَّدت للزمالك لمدة 3 سنوات وسيتمد عقدي حتى عام 2024، ولدي استعداد للتجديد حتى نهاية عمري".