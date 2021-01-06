الزمالك: نرفض رحيل الونش وزيزو.. وباتشيكو يحسم مصير مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو يحسم مصير مصطفى محمد بالبقاء حتى نهاية الموسم أو الرحيل في يناير الجاري.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال سالم :"الإدارة لا تريد أن تبيع اللاعب ثم يقول أحدهم أن المدرب كان يريده، لذلك سيحسم باتشيكو المصير ويقدم لنا قراره مكتوباً".

وأضاف سالم قائلاً :"إذا كان باتشيكو بحاجة إلى اللاعب سيستمر، وإذا كان هناك إمكانية لمنحه فرصة الاحتراف سيرحل في يناير الجاري".

وواصل متحدث الزمالك :"تسعى الإدارة للاستفادة مادياً من وراء مصطفى محمد، طلبنا 7 مليون دولار، والعرض الحالي 4 مليون دولار فقط، لن نمتلك موهبة مثله كل يوم، وعلينا تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها النادي بهذا العرض".

وعن عروض الونش وزيزو أتم سالم :"كان هناك عرضاً من أهلي جدة للونش، وكشف نادر شوقي عن عرض إماراتي لزيزو، بالإضافة للحديث عن عروض لأحمد عيد، لن نسمح لأي منهم بالرحيل، هدفنا استقرار الفريق وليس خسارة لاعبين، ننافس بقوة على الدوري والعديد من البطولات ونحتاج للجميع".