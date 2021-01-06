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توتنهام يتأهل لنهائي كأس كارابو.. وينتظر يونايتد أو سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل فريق توتنهام لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه على ضيفه برنتفورد 2 /صفر في المربع الذهبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف حمل توقيع الفرنسي موسى سيسوكو في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أكد الكوري الجنوبي هيونج مين سون فوز توتنهام بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأنهى برنتفورد المباراة بعشرة لاعبين لطرد بيليندا جوشوا داسيلفا في الدقيقة 84.

ويلتقي توتنهام في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأربعاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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