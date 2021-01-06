فييرا: سنمنع المقاولون العرب من الوصول لركلات الجزاء والمرتدات

ياسر رشاد - القاهرة - شدد جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الساحلي على صعوبة المباراة أمام المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مصطفى بن جنات"، ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف فييرا في تصريحاته للموقع الرسمي بالنادي:" مباراتنا ستكون صعبة أمام المقاولون، وندرك أهمية المباراة لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل، بدأنا نستعيد بعض العناصر التي تماثلت للشفاء، وهي عناصر

هامة ونأمل بجاهزيتها لتحقيق النتائج الجيدة".

وواصل مدرب الفريق الساحلي:" المقاولون سيعتمد على الهجمات المرتدة للتسجيل لكي يصعب مهمتنا أمامهم، أو التعادل السلبي لخوض ركلات جزاء".

وتابع:" لا نأمل الوصول لذلك، ونسعى لحسم بطاقة التأهل خلال المباراة قبل نهايتها، قبل الاحتكام لضربات جزاء في حال التعادل".

وكان المقاولون العرب تعادل سلييًا دون أهداف أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب، على ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويغيب عن النجم الساحلي، محمد أمين بن عمر والمثلوثي، وعلي السوما للإصابة، فيما تعرض غفران النوالي للإصابة بفيروس كورونا، فينا تعافى إيوب العياد والمدرب المساعد سيليفانو من الفيروس.

فيما يغيب عن المقاولون العرب عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام، بالإضافة لـخمس لاعبين آثر الإصابة بفيروس كورونا، و٥ لاعبين آخرين ما بين حالات لم تتعافى بعد من الكورونا، وإصابات عضلية.