ريكاردو: فوجئت بقرار اقالتي عبر جروب "واتس آب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أن تفاجيء بقرار اقالته من جانب رئيس النادي عبر جروب واتس آب اللاعبين وهذا امر غريب

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك لاعبون انضموا بشكل متأخر للغاية قبل بداية الموسم الجاري بأيام قليلة وفترة الإعداد لم

تكون جيدة للغاية بسبب ملعب التدريب الصغير".

وأضاف: "اللاعبين كان لديهم الدافع لتحقيق نتائج جيدة ولكن الإدارة لم تساعد على تحقيق أهدافنا والفريق لم ينجح حتى الآن بعد رحيلي".

أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أن رئيس النادي

خلال الاجتماع الاول طالبني ببناء فريق للعودة مرة اخري للبطولات.

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "وعود إدارة الإسماعيلي تبخرت بعد مرور الوقت وهذا امر سييء للغاية لا يجب أن يمون فى الانديو الكبيرة وواجهت صعوبات عديدة خلال قيادتي للفريق".

وأضاف: "كنت أرغب فى تقديم شييء أفضل من الموسم الماضي ولكن الإدارة لم تساعدنا عاى تحقيق ذلك بسبب السياسة المتبعة".