المقاولون العرب يتحدي الظروف ويرفع رأية التحدي أمام النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق المقاولون العرب، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الاربعاء في السابعة، على ملعب "مصطفى بن جنات"، ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يسعى المقاولون العرب لتقديم مباراة قوية أمام النجم الساحلي للعبور إلى الدور المقبل من البطولة، رغم صعوبة المباراة، والظروف الصعبة التي يواجها المقاولون، بعد غياب ١٠ لاعبين ما بين إصابات بفيروس كورونا أو إصابات عضلية، كما سيغيب النحاس المدير الفني وغلاء عبد الغني بعد تأكد إيجابية مسحة الثنائي.

يتواصل النحاس مع بعثة الفريق بتونس، والجهاز المعاون المتمثل في رامي ربيع ورامي عادل، وأحمد زهران، ومحمد فتحي مدرب الحراس، لتوزيع التخصصات بينهم خلال المباراة، حيث سيكون على تواصل معهم بشكل دائم عبر الفيديو كونفراس لتوجيههم وإعطاء التوجيهات الفنية، ومتابعة كافة الأمور عبر فيديو، وسيكون على تواصل دائم خلال المباراة مع معاونيه.

وأكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بالنادي ورئيس البعثة بتونس، بأنه يثق في قدراته لاعبيه وتقديم مباراة قوية ، وتحقيق نتيجة إيجابية مشيدًا بالروح العالية التي بين اللاعبين والجهاز المعاون، رغم الظروف الصعبة.

أضاف محمد عادل، بأن المقاولون يسعى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور، وتعهد اللاعبين له بالقتال وتقديم مباراة قوية تليق بأسم المقاولون العرب بأفريقيا.

وأكد بأن محسن صلاح رئيس المقاولون العرب، يتواصل بشكل دائم معهم من أجل تحفيزهم ورفع من الروح المعنوية مطالبًا بتحقيق الفوز، وصرف مكافأت حال الصعود.

علاء عبد الغني: واثقون من تقديم مباراة قوية

في سياق متصل، أكد عبد الغني المدرب العام، في تصريحاته للوفد ثقتهم القوية بالجهاز المعاون، وأنهم يستطيعون تعويض غيابه والنحاس، متمنيًا لهم التوفيق، قائلا:" البركة في الرجالة

بتونس، ربنا يوفقهم، يستطيعون العبور للدور المقبل".

درس المقاولون العرب، مباريات النجم الساحلي بالدوري التونسي، آخرها الترجي التي خسر أمامه بنتيجة ٢-٠، بالإضافة لمباراة الذهاب بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان، للوقوف على نقاط القوة والضعف ودراسة أخطاء الفريق في المباراة الأولى أمامهم.

ويعقد النحاس محاضرة فنية مع اللاعبين و الجهاز الفني قبل المباراة بساعتين من أجل وضع اللمسات الأخيرة والخطة التي سيتم وضعها قبل اللقاء أمام النجم الساحلي، حيث يأمل الفريق بإستغلال التعادل السلبي في مباراة الذهاب دون أهداف، وتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي.

تشكيل متوقع

يدرس الجهاز الفني للفريق تشكيل المقاولون العرب، ومن المتوقع أن يدفع بـ: حسن شاهين في حراسة المرمى، محمد سمير، أمير عابد، خالد الحسيني، حسن الشامي، محمد مجلي، إبراهيم صلاح، يوسف الجوهري، محمد عصام، لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري.

فيما من المتوقع أن تضم تشكيلة النجم الساحلي كالتالي: رامي القابسي، وجدي كشريدة، مرتضى بن وناس ، صدام بن عزيزة، صالح الحرابي ، ايوب عياد ، سليم بوخنشوش ، ياسين الشيخاوي، حمزة لحمر ، دارون جونزاليس، سلمياني كوليبالي.