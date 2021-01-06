هاني سعيد يعلق على إصابات لاعبي بيراميدز بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قال هاني السعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ان ظهور ايجابيه مسحات ٩ لاعبين بالفريق مره واحده استدعى تساؤلتنا وطبيب الفريق خصوصا انه كان يوجد بينهم اللاعب متعافي من كورونا من ٥ ايام فقط.

صرح هاني السعيد مع مدحت شلبي خلال مداخله هاتفيه في

برنامج مساء on time انه بعد ظهور نتيجه المسحه الأولي التي أجراها اللاعبين قبل مواجهه الاتحاد الليبي و ظهور ايجابيه تحاليل ٩ اللاعبين

و اضاف السعيد انه كان يوجد بين هؤلاء اللاعبين اللاعب

متعافي من كورونا منذ خمس ايام فقط و قال ليس من الطبيعي ان يصاب اللاعب مره اخرى خلال فتره قصيره.

و اضاف السعيد انه تم اعاده المسحه أخرى اللاعبين بعد يوم واحد فقط من المسحه الأولى و جاءت النتيجه سلبيه لجميع اللاعبين لذلك لم نقوم بالإعلان عن ايجابيه مسحه ال ٩ اللاعبين في المره الأولي.