110سنة زمالك .. 66 بطولة تزين مسيرة "ملوك الصالات"

ياسر رشاد - القاهرة - تمر علينا اليوم الثلاثاء 5 يناير ذكرى مرور 110 سنة على تأسيس النادي العريق أحد أكبر القلاع في الشرق الأوسط، 110 عاما على الإنجازات والألقاب والبطولات على كافة المستويات المحلية والإفريقية والعالمية.

الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك يمتلك العديد من الألقاب التي أطلقت على الفريق المتربع على عرش البطولات المحلية والإفريقية في الألفية الجديدة، إلا أن أفضلها لكل الزملكاوية لقب "ملوك الصالات" اللقب الأقرب لقلب كل زملكاوي.

-الفريق الأول لكرة اليد بالنادي استطاع أن يحصد لقب الدوري العام لكرة اليد 16 مرة ، ويرجع تاريخ أول بطولة لعام 1977 وآخر بطولة كانت في عام 2019.

-حصد الزمالك لقب كأس مصر لكرة اليد 16 مرة، اللقب الأول كان في عام 1979 وأخر الألقاب كان في عام 2016.

-توج الفريق بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد 3 مرات سابقة، اللقب الأول كان في عام 2007 والأخير كان في عام 2009.

-حصد الفريق لقب كأس التميز لكرة اليد 3 مرات سابقة في أعوام 2001، 2002، 2002 حيث أقيمت بطولتين في عام واحد ونجح الزمالك في التتويج بهما.

على المستوى الإفريقي يتربع الزمالك على عرش الألقاب والبطولات ويعد الأفضل في إفريقيا بالألفية الجديدة

-فريق الزمالك حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة

كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة بفارق بطولة واحدة عن فريق المجمع البترولي الجزائري الذي يمتلك 11 بطولة إفريقية.

-توج فريق يد الزمالك بـ5 ألقاب لبطولة كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، اللقب الأول كان في 1985 والأخير في 2016.

-حصد الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي 6 مرات، المرة الأولى في 2002 والأخيرة في عام 2019.

-توج الزمالك بلقب البطولة العربية مر واحدة في عام 1999.

سبق للزمالك أن شارك في كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة، وقدم أداء ممتازا وجاء في المركز الخامس مرة واحتل المركز الرابع مرتين وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.

ويعد الزمالك أفضل فريق في عام 2002 بعدما حصد 5 بطولات وهي بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولتين لكأس التميز، وكأس مصر ، وحقق الزمالك رقما قياسيا بخوض 84 مباراة بدون هزيمة.