110سنة زمالك .. 66 بطولة تزين مسيرة "ملوك الصالات"

ياسر رشاد - القاهرة - تمر علينا اليوم الثلاثاء 5 يناير ذكرى مرور 110 سنة على تأسيس النادي العريق أحد أكبر القلاع في الشرق الأوسط، 110 عاما على الإنجازات والألقاب والبطولات على كافة المستويات المحلية والإفريقية والعالمية.
الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك يمتلك العديد من الألقاب التي أطلقت على الفريق المتربع على عرش البطولات المحلية والإفريقية في الألفية الجديدة، إلا أن أفضلها لكل الزملكاوية لقب "ملوك الصالات" اللقب الأقرب لقلب كل زملكاوي.
-الفريق الأول لكرة اليد بالنادي استطاع أن يحصد لقب الدوري العام لكرة اليد 16 مرة ، ويرجع تاريخ أول بطولة لعام 1977 وآخر بطولة كانت في عام 2019.
-حصد الزمالك لقب كأس مصر لكرة اليد 16 مرة، اللقب الأول كان في عام 1979 وأخر الألقاب كان في عام 2016.
-توج الفريق بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد 3 مرات سابقة، اللقب الأول كان في عام 2007 والأخير كان في عام 2009.
-حصد الفريق لقب كأس التميز لكرة اليد 3 مرات سابقة في أعوام 2001، 2002، 2002 حيث أقيمت بطولتين في عام واحد ونجح الزمالك في التتويج بهما.
على المستوى الإفريقي يتربع الزمالك على عرش الألقاب والبطولات ويعد الأفضل في إفريقيا بالألفية الجديدة
-فريق الزمالك حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرةكأكثر الفرق تتويجا بالبطولة بفارق بطولة واحدة عن فريق المجمع البترولي الجزائري الذي يمتلك 11 بطولة إفريقية.
-توج فريق يد الزمالك بـ5 ألقاب لبطولة كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، اللقب الأول كان في 1985 والأخير في 2016.
-حصد الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي 6 مرات، المرة الأولى في 2002 والأخيرة في عام 2019.
-توج الزمالك بلقب البطولة العربية مر واحدة في عام 1999.
سبق للزمالك أن شارك في كأس العالم للأندية 4 مرات سابقة، وقدم أداء ممتازا وجاء في المركز الخامس مرة واحتل المركز الرابع مرتين وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.
ويعد الزمالك أفضل فريق في عام 2002 بعدما حصد 5 بطولات وهي بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولتين لكأس التميز، وكأس مصر ، وحقق الزمالك رقما قياسيا بخوض 84 مباراة بدون هزيمة.