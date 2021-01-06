جماهير الأهلي تشيد على أداء الفريق بعد الفوز على سونيديب

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الأهلي في الفوز على سونيديب بطل النيجر، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "السلام"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل رباعية المارد الأحمر طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وقد تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز 5 / 0 في مجموع المباراتين بعد الفوز خارج الأرض بهدف وتكرار الفوز على أرضه برباعية نظيفة.

وأثنت جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على المارد الأحمر، حيث قال حاتم الكاشف " أكبر

نعمة... الحمدلله على نعمة الاهلى.. تحياتى"، محمد علي كتب " طاهر محمد طاهر بركات الاهلي الجديد".

أبو فاروق كتب " البطوله دى بتاعت الاهلى وشدوا تحتها خطين".

معتز إينو لاعب الأهلي السابق كتب "فرحان جدا لصديقى وحبيبى الحاوى وليد سليمان لارتدائه لأول مره فى تاريخة منذ انضمامة للنادى الأهلى يتزين ذراعة بشارة قيادة النادى الأهلى. .اكثر من يستحق شارة القائد تتويج لمجهوداتة وتاريخة اخر عنقود الجيل الذهبى".

هاجر كتبت " مبرووك فوز الأهلى على

فريق بطل النيجر سونديب 4-0 أحرزهم طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون وكهربا .. ويتأهل الأهلى الى دورى المجموعات مبروك يا أهلاوية".

محمد محسن قال " الاهلي حاليا مطبق مقولة ميشغلنيش كلامكو اصل انا معرفاكو تمامكو".

عثمان إسماعيل كتب " فعلا الأهلى مصدر سعادة يوم المباراة يكون يوم مختلف والفوز بيها يخلى اليوم له معنى جميل".

ريم قالت " العاشره هذه المره, ارجو المعذرة ولكنه قسما بالله ليس غرورا، و لكن ع مدار تاريخ الأهلي و بالأخص مع جيل الساحر جوزيه، كان الفوز بكل المباريات عقيده راسخه، احنا بنسلخ و نجلد المدرب و اللاعبين اذا تعادلو ف مباراه، فما بالك بالخسارة أو ضياع لقب و الليعاذ بالله، ليس غرورا مره اخر".