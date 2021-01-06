سوق الانتقالات | ميلوناريوس يُعيد لاعب انتر ميلان السابق بعد غياب 9 أشهر عن كرة القدم

نجح لاعب الوسط الدولي الكولومبي ونجم انتر ميلان الايطالي السابق “فريدي جوارين” في إيجاد ناد جديد له فور فتح سوق الانتقالات الشتوية 2021، ليعود إلى عالم كرة القدم مرة أخرى، بعد أن غاب لمدة 9 أشهر منذ آخر ظهور له في شهر مارس 2020 مع نادي فاسكو دي جاما.

وارتبط فريدي جوارين بالانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي في سوق الانتقالات الشتوية 2020 بعد انتهاء عقده مع نادي شنجهاي شينهوا الصيني، غير أن المفاوضات انهارت، ليقرر الالتحاق بنادي فاسكو دي جاما البرازيلي، والذي أشركه كبديل في مباراتين ببطولة كأس البرازيل أمام ABC وجوياش.

وظل جوارين دون فريق لمدة تجاوزت الـ 9 أشهر من بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع فاسكو دي جاما بسبب تجمد النشاط الرياضي إثر جائحة فيروس كورونا.

وبحث اللاعب صاحب الـ 34 عامًا عن طريق للعودة إلى عالم المستديرة، حتى تلقى عرضًا جادًا من نادي ميلوناريوس الكولومبي، والذي أنهى عام 2019 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز (الأبيرتورا) ولا يزال ينافس على احتلال مركز في وسط جدول الترتيب بمباريات عام 2020 التي تستكمل حاليًا.

وقالت إدارة نادي ميلوناريوس إن اللاعب المولود في بويرتو بوياكا قد وقع على عقد مدته سنة واحدة سينتهي مطلع عام 2022، وتمديد العقد يعتمد على ما سيقدمه خلال المباريات القادمة.

وسبق لفريدي جوارين تمثيل فريقين في كولومبيا بين عامي 2002 و2005 وهما “أتلتيكو هويلا وإنفيجادو” ثم تمت إعارته لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ثم سانت إيتيان الفرنسي.

واكتسب اللاعب صاحب الـ 58 مباراة دولية مع كولومبيا، شهرته الكبيرة بين ناديي بورتو البرتغالي وانتر ميلان الايطالي في الفترة ما بين 2008 و2016، وكان مطلبًا قويًا في عدة أندية إنجليزية لعل أبرزها “مانشستر يونايتد” في فترة المدرب الهولندي لويس فان خال.

وفي عام 2016 رحل جوارين عن صفوف الانتر، بعد تسجيله لـ 15 هدفًا في 114 مباراة بمنافسات الدوري الإيطالي، ليلتحق بنادي شنجهاي شينهوا لمدة 4 أعوام سجل خلالهم 21 هدفًا في 83 مباراة بالدوري الصيني.