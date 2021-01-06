السوق السعودي | حقيقة رغبة الهلال في التعاقد مع كوستا والسومة!

انتشرت في الساعات الماضية تقارير صحفية تؤكد أن نادي الهلال وضع هداف الاهلي المميز عمر السومة، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد عمر السومة مع الاهلي في يونيو 2021، ولم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن ملف تجديده مع النادي الجداوي، لكن مصادر أهلاوية أشارت إلى أن اللاعب سيقوم بتجديد عقده حتى عام 2024.
وكشفت مصادر مُقربة من إدارة نادي الهلال أن المهاجم السوري، عمر السومة، ليس من ضمن خيارات الزعيم في الوقت الحالي.
كما أشارت إلى عدم صحة ما تم تداوله في مواقع وصحف أجنبية حول تقدم الهلال بعرض لضم المهاجم الأسباني دييجو كوستا، بعد فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد.
ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب الوصافة، وذلك بعد مرور 11 جولة على انطلاق المسابقة.
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